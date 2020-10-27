السعودية تسجل 399 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي اليوم الثلاثاء بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 345631 حالة .

وقالت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 426 حالة تعاف جديدة ليصبح بذلك إجمالي عدد حالات المتعافين من الفيروس 332117 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5329 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8185 والحالات الحرجة 778 حالة.

وتستعد المملكة العربية السعودية، لاستقبال المعتمرين من خارج أرضيها، معلنة الإجراءات الاحترازية في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط عن 4 مستويات سوف يجري الاعتماد عليها لقياس مدى تفشي فيروس كورونا المستجد، وقياس مستوى المخاطر في الدول التي يفد منها المعتمرون.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أن القادمين سوف يخضعون لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية من مختلف المنافذ لعزل طبي يستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة.