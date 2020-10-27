مصدرها البرازيل.. التحالف العربي يضبط نصف طن مخدرات في طريقها لـ الحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من ضبط نصف طن من المخدرات في ميناء عدن بطريقها للحوثيين.

وفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، فإن شحنة المخدرات مصدرها البرازيل ومرسلة للحوثيين بإشراف حزب الله.

وفي سياق أخر، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة"، أطلقها الحوثيون لاستهداف "الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

ويعد هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي يعلن فيه التحالف التصدي لهجمات حوثية على أهداف في السعودية باستخدام المسيرات.