إلغاء الحصانة البرلمانية وفلترة الجمارك.. تفاصيل يكشفها مسئول جزائري لـ دوت الخليج

كشف مصدر جزائري رفيع المستوي لـ دوت الخليج، عن تطورات جديدة يشهدها الداخل الجزائري وحراكًا غير مسبوقًا على المستوي السياسي والاقتصادي وذلك تزامنًا مع انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في الجزائر، لتبدأ الجزائر مرحلة جديدة تغير واقعه بعد سنوات من الركود.

وأوضح " المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه"، أن الجزائر تنتفض حاليا ضد الفساد حيث تعكف الدولة حاليا على الخلاص من الفساد المؤسساتى بكافة أشكاله واسترداد الأموال المنهوبة التى سرقها المسؤولين السابقين من أقل مسؤول حتى أكبر مسؤول، كما يتم حاليا فلترة على أعلى مستوي للجمارك التى ثبت ضلوعها فى عمليات نهب كبيرة وتم ضبط مسؤولين كبار يتم التحقيق معهم لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم لمحاكمتهم فضلاَ عن استرداد الأموال التى نهبوها .

ولفت المصدر الجزائري رفيع المستوى إلى أنه على المستوي البرلمانى الجديد فإن الدستور الجديد يقر منع أو بالأحرى إلغاء الحصانة البرلمانية للنواب بحيث تنتهي بمجرد خروج النائب من باب البرلمان، لأن تبين استخدام الحصانة فى عمليات مشبوهة لتحقيق مصالح، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة دفعت بعض المرشحين بعزوفهم عن الترشح.

وأشار المصدر الجزائري، إلى أن الدستور الجديد يؤسس لعهد جديد ومن المرتقب أن تشهد الجزائر انطلاقة جديدة فى أبريل المقبل .

يشار إلى أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل في الجزائر تنطلق الأحد المقبل .