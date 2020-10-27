الكرملين: جائحة كورونا حملت الجميع للتفكر في التطوير المفاهيمي للنظام الصحي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن وضع الدعم الطبي في روسيا يتصف باستقرار أكبر بكثير منه في عدد من الدول الأخرى المتطورة، معتبرًا في الوقت ذاته أن جائحة كورونا حملت الجميع للتفكر في التطوير المفاهيمي للنظام الصحي.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - : "أن البشرية لم تواجه أوبئة وجوائح، وبالطبع كل بلد يتجاوب مع ذلك في حدود قدراته؛ أما نحن فلدينا قدرات كثيرة بما فيه الكفاية، ووضع الدعم الطبي لدينا أكثر استقرارًا بكثير منه في العديد من دول العالم، في إشارة إلى الدول المتطورة".

واعترف بأن النظام الصحي في البلاد يعاني من مشاكل معينة، كما أن العمل جار على معالجتها كي لا تتحول إلى مشاكل جوهرية.

وحول ضرورة إصلاحات النظام الصحي، قال بيسكوف: "إن هذه المسألة ليست من مهام الكرملين، ويجب أن يعتني بها أخصائيون، حيث أنه لا يوجد بلد في العالم يحظى فيه الطب بتمويل كاف".

وحول إمكانية زيادة الإنفاق في القطاع الطبي الوطني، قال بيسكوف: "إن هذه المسألة تحتاج إلى تحليل كونها متعلقة بالعمل على وضع ميزانية الدولة".