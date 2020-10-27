إيران تسجل أرقاما قياسية بإصابات ووفيات كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية يوم الثلاثاء تسجيل 346 حالة وفاة و 6968 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن الرقمين هما أعلى حصيلتين يوميتين للوفيات والإصابات تسجلهما الجمهورية الإسلامية من جراء الإصابة بكورونا.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 581 ألف حالة.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 33 ألفا و299 حالة.
ولفتت إلى أن 4995 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 463 ألفا.
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ13 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.
المصدر: (د ب أ)
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