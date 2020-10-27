"تيتانيك أوكرانيا".. فتاة محاصرة في النهر والسبب قطة

انتشرت على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، صورة لفتاة أوكرانية تبدو هادئة فوق سقف سيارتها التي كانت تغرق في النهر.
ووقعت الحادثة في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ويشقها نهرا خاركوف ولوبان.
وشبه كثيرون حالة الفتاة الأوكرانية بنجمة فيلم "تيتانيك"، كيت وينسليت، التي مثلت دور البطولة في فيلم قصة السفينة الغارقة المنتج عام 1997.
وذهب آخرون إلى إطلاق وصف "حورية البحر الصغيرة" عليها، واعتبر آخرون أنها لا تعرف القيادة جيدا وهو الأمر الذي أفضى إلى سقوط سيارتها في النهر.
وتقول وكالة "ريا نوفوستي" الروسية إنه اتضح أن اسم الفتاة هو آنا، وكانت تقود سيارتها على جسر فوق النهر، عندما اندفعت قطة أمام سيارتها.
وحاولت الفتاة آنا تفادي دهس القطة فوقعت من فوق الجسر في مياه النهر.
ولحسن الحظ تمكن الفتاة الأوكرانية من الخروج من السيارة الغارقة، وصعدت على ظهرها في انتظار المساعدة.
وانتهت القصة بخروج آنا من هذا المأزق بسلام دون إصابتها بجروح، كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال السيارة.
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