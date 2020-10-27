ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية بسبب كورونا

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر :" كل ماتريد وسائل الإعلام المزيفة التحدث عنه هو كوفيد كوفيد، كوفيد، فى الرابع من نوفمبر-أى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية- لن تسمعوا كثيرًا عن ذلك بعد الآن".

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كانت قد أعلنت أنه سيتم طرح لقاحات فيروس كورونا ضمن برنامج التأمين الصحى الشامل بمجرد اعتمادها لتكون شبه مجانية.