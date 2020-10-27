



أعلنت السلطات الصحية فى إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 346 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أعلى حصيلة يومية لتفشى الوباء فى البلد الأكثر تضررًا بالجائحة فى الشرق الأوسط.

ووفقًا لمتحدثة الصحة الإيرانية، سيما لارى سادات، يرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى إيران إلى 33299 حالة وفاة، بجانب 581 ألفًا و824 إصابة بالفيروس التاجى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تسجل 346 وفاة و7 آلاف إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.