وزير الخارجية اليوناني يشكو أفعال تركيا لـ نظيريه القبرصي والإسرائيلي

أكد وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تدمر أي أمل بعقد محادثات بناءة من خلال خطواتها الاستفزازية شرقي المتوسط.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، أشاد وزراء خارجية اليونان وقبرص وإسرائيل بالشراكة الثلاثية بين الدول الثلاث، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة، خلال اجتماع في أثينا يوم الثلاثاء، واتفقوا على أنه يمكن توسيعها لتشمل دولًا أخرى في المنطقة.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في تصريحات للصحافة عقب اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس وجابي أشكنازي الإسرائيلي "اجتماعنا للأسف يتم تحت وطأة الإجراءات غير القانونية الجديدة من جانب تركيا".

واتهم أنقرة "بمحاولة تدمير أي احتمال للحوار البناء عن طريق حجز مناطق داخل الجرف القاري اليوناني بشكل غير قانوني لإجراء عمليات مسح زلزالية غير قانونية أو من خلال الاستفزاز بالزيارة غير القانونية لنائب الرئيس التركي إلى فاروشا المحتلة".

وشدد ديندياس على دعم الشراكة التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مضيفا أن قوتها تكمن في تأسيسها على مبادئ القانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني في تصريحات للصحافة عقب اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس والإسرائيلي جابي أشكنازي: "نحن نخلق جغرافيا جديدة للتفاهم تتجاوز الصور النمطية القديمة، والتي تعيد تشكيل خريطة منطقتنا".

ووصل كريستودوليديس وأشكنازي، اليوم الثلاثاء، إلى أثينا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل، الذي سيعقد في أثينا.

وجاء على رأس جدول الأعمال التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، وتعزيز التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات ، مع التركيز على الطاقة والسياحة والاقتصاد.