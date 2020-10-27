الكويت تسجل 775 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الكويت اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 123092 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 756 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ان حالات التعافي اقتربت من 93% بعد شفاء 725 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت 114116 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر حكومية كويتية، عن وصول لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى الكويت مطلع العام المقبل، موضحة أن الدفعة الأولى من اللقاح، والتي ستبلغ نحو مليون جرعة، ستخصص للمواطنين، والعاملين في المجال الصحي والخطوط الأمامية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتلوها الشرائح الأخرى.

وأوضحت المصادر – في تصريح لجريدة "القبس" الكويتية اليوم، الثلاثاء - أن اللقاح سيكون من 3 شركات لها تجارب ناجحة وآمنة، وهي شركة أمريكية، وشركة أمريكية - ألمانية، وأخرى بريطانية - هولندية، مشيرة إلى أنه تم إنجاز الاتفاق مع الشركات الثلاث، لتكون الكويت من الدول الأولى بعد اعتماد استيراد اللقاح.