شاهد.. الشرطة تقتل أبًا لــ8 أطفال بالرصاص الحي.. ومظاهرات مدوية في أمريكا

قبل أيام من الانتخابات الأمريكية، وقعت حادثة قتل جديدة أشعلت المظاهرات من جديد في مدينة فيلادلفيا، كان حصيلتها عشرات المصابين من رجال الشرطة، وذلك بعد أن أطلق شرطيان النار على رجل أمريكي من أصول أفريقية، قيل إنه كان يحمل سكينا، فأردياه قتيلا، وفق ما ذكرت شبكة ان بي سي نيوز الأمريكية.

يأتي هذا عقب سلسلة احتجاجات مناهضة للعنصرية على مدى شهور في الولايات المتحدة انطلقت شرارتها بعد وفاة المواطن ذوي الأصول الأفريقية، جورج فلويد (46 عاما) في مايو، بعد أن ضغط شرطي في مينيابوليس بركبته على رقبته لما يقرب من 9 دقائق.

كان الشاب الذي قال المسئولون إن اسمه والتر والاس (27 عاما) اقترب من الشرطيين عصر أمس، الاثنين، وأشهر السلاح وأمراه بإسقاط السكين، حسبما أظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحادث إطلاق النار.

وكان والاس يقترب منهما وهما يتحركان للخلف، فيما كانت فوهة سلاحهما مصوبة باتجاهه، وكانا يأمرانه بصوت مرتفع بإلقاء سكينه على الأرض. بعدها أطلقا أعيرة نارية وسقط والاس حسبما أظهرت لقطات الفيديو.

وقال رئيس البلدية، جيم كيني، ومفوضة الشرطة، دانييل آوتلو، في بيانين منفصلين إن الواقعة تثير تساؤلات وإنها قيد التحقيق.

وذكر رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني: "لقد شاهدت مقطع الفيديو الخاص بهذا الحادث المأساوي وهو يطرح أسئلة صعبة يجب الإجابة عنها".

وقال مسئولون إن الشرطة في فيلادلفيا أطلقت النار وقتلت رجلا أسود أمس، الاثنين، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شهدت إصابة ما لا يقل عن 30 ضابطًا، وفق ما ذكرت "ان بي سي نيوز".

كان والاس متزوجًا، ولديه سبعة أطفال والثامن في الطريق، وفقًا لبيان صادر عن ابن عمه كارنيل هيرلي نيابة عن عائلته، حيث قال هيرلي إنه أصيب برصاصة أمام والدته وشقيقه.

وقال هيرلي في البيان إن والاس كان "على بعد 20 قدمًا على الأقل" من الضباط وإنهم "أطلقوا عشرات الطلقات".

وقال والد والاس، والتر والاس الأب، لصحيفة فيلادلفيا إنكويرر، إن ابنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية وكان يتناول الدواء.

وتبحث وحدة التحقيقات الخاصة بمدعي مقاطعة فيلادلفيا ووحدة تحقيق إطلاق النار عن الضابط المتورط في شرطة فيلادلفيا في إطلاق النار على والاس.

وتجمع المتظاهرون مساء الاثنين وساروا في أنحاء المدينة، وفي وقت لاحق ، تم نهب المتاجر.



وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يلقون بأشياء على ضباط شرطة يرتدون خوذات ويحملون دروعًا

بعد إطلاق النار، صدمت شاحنة صغيرة ضابطا يبلغ من العمر 56 عاما تم نقله إلى المستشفى بكسر في الساق وإصابات أخرى، وفقا لبيان للشرطة.

وقالت الشرطة في بيان منفصل حصلت عليه شبكة "إن بي سي"، إن أكثر من 20 شخصًا اعتقلوا بتهمة النهب في عدة مواقع مختلفة.