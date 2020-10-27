أمريكا تسعي لتزويد إسرائيل بأكبر قنابل في ترسانتها العسكرية

يسعى نواب أمريكيون لطرح مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتزويد إسرائيل بأكبر القنابل التي تمتلكها أمريكا. وذكرت القناة 7 العبرية أن المقترح سيطرح يوم الجمعة المقبل أمام مجلس النواب. ويتمحور المقترح حول تزويد إسرائيل بقنابل بانكر باستر، وهي أكبر قنبلة غير نووية في ترسانة الأسلحة الأمريكية، وفقًا لتوجيهات الجيش الإسرائيلي.

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