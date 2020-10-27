نائب رئيس المفوضية الأوروبية يعلن إصابته بـ فيروس كورونا

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، وأنه وضع نفسه في العزل الذاتي.

وكتب شيناس على تويتر: طعلمت للتو أن نتيجة الفحص الدوري الذي أُجريه للكشف عن «كوفيد-19»... جاءت إيجابية".

وأضاف: "أنا الآن في عزلة ذاتية وفقًا لما يجب".

وجدير بالذكر أنه في وقت من السابق من هذا الشهر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستقوم بعزل نفسها بعدما شاركت في اجتماع ثبت إصابة أحد الحاضرين فيه بفيروس كورونا.

وغردت فون دير لاين على حسابها في تويتر: "لقد تم إبلاغي بأنني شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبتت إصابته أمس بكورونا ، وفقًا للوائح المعمول بها ، فأنا أعزل نفسي حتى صباح الغد. لقد أجريت اختبارا وكان سلبيا يوم الخميس وسوف أقوم بإجراء اختبار جديد اليوم."

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، قالت في مؤتمر صحفي سابق، إن جائحة كوفيد-19 في أوروبا باتت تثير القلق من جديد ولا يزال يتعين مواصلة التركيز على التصدي لها.