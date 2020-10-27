بريطانيا تسجل زيادة استثنائية فى إصابات كورونا

ووففًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، احتجزت المستشفيات البريطانية 1142 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إصابتهم بالفيروس التاجى، الذى أودى بحياة 44 ألفاً و998 شخصًا فى بريطانيا منذ بداية الجائحة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية، تجاوز إجمالى إصابات كورونا فى بريطانيا 890 ألفا حالة حتى الآن. فيما حذرت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية لحالات الطوارئ "سيج" من استمرار صعود منحنى جائحة كورونا بشكل استثنائى فى جميع أنحاء البلاد.