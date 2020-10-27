أمريكا: تسجل زيادة 0.8% فى إصابات كورونا خلال 24 ساعة

ووفقًا لبيانات جونز هوبكنز وبلومبرج، جاءت الزيادة فى حالات الإصابة على مستوى الولايات الأمريكية مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضى، والتى كانت نسبتها 0.8%.

وتشير البيانات إلى تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن فى ولاية كاليفورنيا، بواقع 911 ألفاً و235 حالة، بزيادة نسبتها 0.5%، مقارنة بنفس الوقت أمس. فيما سجلت ولاية وايومنج زيارة قدرها 3.9% فى عدد الإصابات، ليصل إجمالى الإصابات إلى 11 ألفًا و477 حالة.

كما سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات جراء الإصابة بوباء كورونا فى أمريكا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت 41 حالة وفاة.