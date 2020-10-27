الصين تشجب تصريحات بومبيو حول "التهديد الصيني" وتعتبرها انعكاسا لـ "عقلية الحرب الباردة"

شجبت الصين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن جولته الآسيوية الحالية ستركز على "التهديد الصيني"، معتبرة أنها تعكس "عقلية الحرب الباردة والانحياز الأيديولوجي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم - "إن اتهامات بومبيو للصين ليست شيئا جديدا، لكنه تكرار لتصريحات سابقة دون أي أساس واقعي، كما تكشف أيضا عن عقلية الحرب الباردة وانحيازه الأيديولوجي".
وحث بين وزير الخارجية الأمريكي على التخلي عما وصفها بـ"العقلية الصفرية للحرب الباردة"، والتوقف عن الترويج لنظرية "التهديد الصيني"، ووقف التحريض بشأن العلاقات بين الصين ودول المنطقة، ووقف الأعمال الخاطئة التي تقوض السلام والاستقرار الإقليميين.
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