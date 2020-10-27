بعد فشل الهدنة.. بومبيو يطالب أرمينيا وأذربيجان بالالتزام بوقف إطلاق النار

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أرمينيا وأذربيجان بإيجاد حل سياسي لأزمة ناجورني كاراباخ، مؤكدا ضرورة عدم اللجوء لحل عسكري.

وحث بومبيو البلدين على وقف إطلاق النار في منطقة النزاع بإقليم ناجورني كاراباخ.

يأتي ذلك عقب تبادت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق هدنة وقف إطلاق النار التي توصلتا إليها بوساطة أمريكية.

وقالت أرمينيا ، إن أذربيجان خرقت الهدنة واستخدمت طائرات تركية في قصف مواقع آهلة بالمدنيين، معتبرة الأمر استمرار لسياسة العداء بين البلدين وعدم التزام بما جرى التوافق عليه قبل أيام، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، إن أذربيجان استخدمت طائرات مسيرة (تقوم في الغالب تركيا أو إسرائيل بتوريدها) في قصفها الجديد.

وأضافت وزارة دفاع أرمينيا، أن أذربيجان انتهكت الهدنة وقصفت مواقعنا عند الحدود مع إيران.

فيما نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، انتهاك الهدنة في اقليم ناجورنو كاراباخ؛ مؤكدة على التزامها بوقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الأول، أن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجددا أن تلتزما اعتبارا من الاثنين "وقفا إنسانيا لإطلاق النار" في إقليم كاراباخ.