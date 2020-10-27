في ذكرى مقتل البغدادي.. أمريكا: مكافأة 10 ملايين دولار للقبض على زعيم داعش الجديد

عادت وزارة الخارجية الأمريكية، عرضها الضخم بمنح مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم داعش الجديد. حجي عبد الله.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على "تويتر": "مضى عام على انقشاع ظلام البغدادي، لنكمل المسيرة معا بالقبض على خليفته حجي عبدالله التركماني".

وأضاف: "إذا كان لديك معلومات تؤدي لموقع أو تحديد هوية خليفة البغدادي، فقد تكون مؤهلا لمكافأة تصل لـ10 ملايين دولار والمساعدة لانتقالك لبلد آمن. اتصل بنا عبر تليجرام وسكنال وواتساب".

وكانت أمريكا أطلقت قبل عام، عملية عسكرية في سوريا لاستهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، حيث قٌتِل في تلك الغارة.

وفي ذكرت مقتل البغداي، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا، فيما سيواصل التحالف الدولي عمله لهزيمته.

وكتب بومبيو على تويتر، قائلا: "اليوم مر عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم داعش أبو بكر البغدادي. على الرغم من هذا الإنجاز البارز لا يزال داعش يشكل تهديدا وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم".