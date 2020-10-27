الأردن: 3800 إصابة جديدة و44 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 44 حالة وفاة و3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن ارتفع إلى 85,855 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 668 حالة وفاة، وفقًا لقناة "المملكة" الأردنية.

وحسب بيانات الصحة الأردنية، توزعت الإصابات المحلية على "2253 في محافظة العاصمة عمّان،و 562 في الزرقاء،و 383 في إربد، منها 7 في الرمثا،و 143 في جرش،و 98 في الطفيلة،و 87 في الكرك،و 76 في المفرق،و 62 في العقبة، و47 في معان،و18 إصابة في البترا،و 44 في البلقاء،و 41 في عجلون،و 4 في مأدبا.