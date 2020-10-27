الإعلام السوري: القمح يكفي الخبز لشهر ونصف

بيدرسن يغادر دمشق

دمشق ـ الوطن: ذكر موقع الوطن الإخباري السوري أن رئيس الوزراء السوري قال إن القمح الذي اشترته دمشق يكفي لإنتاج الخبز لمدة شهر ونصف الشهر فقط. ونقل الموقع الموالي للحكومة السورية عن حسين عرنوس قوله في اجتماع مع نقابات عمال أمس “تم خلال العام الحالي شراء 690 ألف طن من القمح منها 300 ألف طن في الحسكة” في شمال شرق سوريا دون تحديد ما إذا كانت الكمية الباقية مشتراه محليا أيضا. وأضاف عرنوس “قرارنا أن الرغيف خط أحمر ولن يمس إلا في الحدود البسيطة”.

سياسيا، غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسن، دمشق، بعد أن عقد اجتماعا مطولا مع وزير الخارجية وليد المعلم، واجتماعين مع رئيس وفد اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، كما التقى بسفير روسيا في سوريا. وذكرت مصادر مطلعة، أن زيارة بيدرسن أعادت إطلاق مسار التفاوض السياسي، ومهدت لجولة التفاوض المقبلة التي قد تقام نهاية نوفمبر، في جنيف في حال تم التوافق على جدول الأعمال. وبحسب المصدر فان بيدرسن بحث في دمشق المسار السياسي، وتأثير العقوبات الاقتصادية، وأن مباحثاته خلال هذه الزيارة لم تقتصر فقط على مسار جنيف التفاوضي، ولجنة مناقشة الدستور.