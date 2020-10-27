العزل العام أنقذ حياة المئات من أمراض أخرى

كانبرا ـ وكالات: أظهرت ورقة بحثية نُشرت أمس أن تدابير التباعد الاجتماعي والعزل العام في أستراليا لم تؤد فقط إلى إبطاء انتشار كوفيد19 ولكنها أنقذت حياة نحو 400 شخص كان من المتوقع أن يتوفوا في يونيو بسبب أمراض في الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.وقال معهد الخبراء الاكتواريين بعد مراجعة أحدث بيانات رسمية للوفيات في ستراليا إن هناك تراجعاً بين عدد حالات الوفاة التي تم التحقق منها والعدد المتوقع خلال يونيو والذي خلص إلى أنه نتيجة انخفاض أمراض الجهاز التنفسي.وقالت جينيفر لانج ، منسقة مجموعة التصدي لكوفيد19 بالمعهد “من الواضح أن عمليات الإغلاق وإجراءات التحكم الأخرى في كوفيد19 تسببت في صعوبات كبيرة للكثيرين في أستراليا.سيكون هناك بالتأكيد عواقب متوسطة وطويلة الأجل على الصحة البدنية والعقلية والاقتصاد”. وأضافت أن “هذه الإجراءات لم تنقذ أستراليين كثيرين من مرض كوفيد 19 والوفاة فحسب، بل قللت أيضا الوفيات جراء عدد من الأسباب الأخرى”.

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