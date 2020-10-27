تحذير هام للأرصاد بشأن موجة برد شديدة في 10 محافظات
اطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذير هام للمواطنين بشأن مستجدات الطقس شديد البرودة الذي يشمل محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع ) والمناطق المرتفعة من محافظات (اب ، لحج ، أبين ، تعز) خلال الساعات القادمة.
ونبه المركز في نشرته الجوية اليوم الثلاثاء ، قاطني المحافظات الجبلية واجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية المذكورة أعلاه او الذاهبين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى.
وخص المركز في تحذيره للمواطنين ، كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء المساء وساعات الصباح الباكر، و المزارعين من آثار موجة البرد الشديدة حفاظا على مواشيهم و محاصيلهم الزراعية.
وفيما يلي تفاصلي نشرة الطقس الجوية المتوقعة خلال الـ24ساعة القادمة:
المرتفعات الجبلية :
طقس بارد الى شديد البرودة وجاف اثناء الليل وساعات الصباح الاولى على محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع ) والمناطق المرتفعة من محافظات (اب ، لحج ، أبين ، تعز) واجزاء من الهضاب الداخلية ، ومشمس اغلب ساعات النهار ولا يستبعد ان تتكون خلايا متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك المناطق الجبلية المقابلة لسهل تهامة.
المناطق الساحلية:
اجواء صحوة الى غائمة جزئياً بسحب منخفضة خاصة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للأتربة على السواحل الغربية والجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 12 الى 25 عقدة.
المناطق الصحراوية:
طقس بارد نسبيا وجاف ليلاً وصحو بوجه عام، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.
أرخبيل سقطرى: جواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار متفرقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : تحذير هام للأرصاد بشأن موجة برد شديدة في 10 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.