أخبار اليمن : تحذير هام للأرصاد بشأن موجة برد شديدة في 10 محافظات

تحذير هام للأرصاد بشأن موجة برد شديدة في 10 محافظاتاطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذير هام للمواطنين بشأن مستجدات الطقس شديد البرودة الذي يشمل محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع ) والمناطق المرتفعة من محافظات (اب ، لحج ، أبين ، تعز) خلال الساعات القادمة.

ونبه المركز في نشرته الجوية اليوم الثلاثاء ، قاطني المحافظات الجبلية واجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية المذكورة أعلاه او الذاهبين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى.

وخص المركز في تحذيره للمواطنين ، كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء المساء وساعات الصباح الباكر، و المزارعين من آثار موجة البرد الشديدة حفاظا على مواشيهم و محاصيلهم الزراعية.

وفيما يلي تفاصلي نشرة الطقس الجوية المتوقعة خلال الـ24ساعة القادمة:

المرتفعات الجبلية :

طقس بارد الى شديد البرودة وجاف اثناء الليل وساعات الصباح الاولى على محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع ) والمناطق المرتفعة من محافظات (اب ، لحج ، أبين ، تعز) واجزاء من الهضاب الداخلية ، ومشمس اغلب ساعات النهار ولا يستبعد ان تتكون خلايا متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك المناطق الجبلية المقابلة لسهل تهامة.

المناطق الساحلية:

اجواء صحوة الى غائمة جزئياً بسحب منخفضة خاصة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للأتربة على السواحل الغربية والجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 12 الى 25 عقدة.

المناطق الصحراوية:

طقس بارد نسبيا وجاف ليلاً وصحو بوجه عام، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

أرخبيل سقطرى: جواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار متفرقة.

