نظام متناقض دوما.. الحقائب الفرنسية لـ أمينة أردوغان تثير غضب الأتراك

أثارت حقيبة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، حفيظة الشعب، نظرا لأنها مصنوعة من ماركة هيرميس الفرنسية، متسائلين لماذا لم تنصاع إلى دعوة زوجها رجب طيب أدوغان بمقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية.

ونشرت وسائل إعلام تركية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شكل وثمن حقيبة أمينة أردوغان، والتي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار.

وقال أحد النشطاء إن زوجة أردوغان، التي تقول "قاطعوا البضائع الفرنسية"، تحمل حقيبة هيرميس الفرنسية الفاخرة بقيمة 400 ألف ليرة تركية.

وأشارت عدد من الصحف إلى أن أمينة أردوغان تظهر خلال رحلاتها الخارجية وهي تحمل حقائب فاخرة من بيوت فرنسية شهيرة مثل شانيل وهيرميس.

وعلق كاتب موقع "خبر ترك"، فاتح عطايلي، على النبأ قائلا: "سيتعين على زوجات المقاولين المقربين لأردوغان ترك حقائبهن من ماركات هيرميس وشانيل وديور داخل الخزانة لبعض الوقت".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا أمس شعبه إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.