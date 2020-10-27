بسبب اتهامات بالفساد.. حقيقة منع سفر رئيس الوزراء التونسي السابق

نفى رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي، صدور قرار بشأن منع سفر رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ.
وقال الدالي في تصريحات لقناة "نسمة" التونسية، إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي، لم يصدر أي قرار بشأن منع السفر على الفخفاخ.
وكانت مواقع إخبارية، قد تداولت اليوم، خبرا يفيد بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر أمس الاثنين، قرارا بمنع سفر إلياس الفخفاخ.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فتح تحقيقات في 3 ملفات تعلقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.
وطالب عياض اللومي، رئيس لجنة التحقيق في ملف تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، بمنع السفر عنه ومصادرة أمواله، وإلغاء الصفقة محل الأزمة.
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