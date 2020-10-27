تركيا تزيد الطين بلة.. سجن موظف فى القنصلية الأمريكية بتهمة دعم الإرهاب

قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بسجن موظف محلي فى القنصلية الأمريكية بتهمة دعم الإرهاب.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، صدرت إحدى محاكم اسطنبول حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وشهرين على ضابط الأمن نظمي ميتي جانتورك بسبب علاقاته بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

يذكر أن الأمن لم يعتقل جانتورك، مما يعني أنه سيكون حرًا في انتظار الاستئناف.

وذكرت الوكالة أن هذا الحكم الصادر قد يزيد من توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، خاصة بالتزامن مع دعوات أمريكية لفرض عقوبات على أنقرة بسبب دعمها لأذربيجان في الصراع الدائر بإقليم قره باغ ضد القوات الأرمنية، فضلًا عن إدانة واشنطن اختبار تركيا لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي روسية الصنع "إس 400".

وأكدت البنتاجون أن حصول تركيا على منظومة صواريخ إس 400، وإجراء اختبارات عليها؛ وضع العلاقة الأمنية بين البلدين في خطر.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تشغيل تركيا لمنظومة صواريخ إس 400، لا يتوافق مع التزاماتها كـ"حليف" للولايات المتحدة.

كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها بعد أن استبعدتها سابقا من مشروع مقاتلات "F-35".

وردا على ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تتخلى عن منظومات "إس-400" أو دعم أذربيجان، برغم تهديدات الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده ليست دولة قبلية.

وأضاف أردوغان: "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون. لا تتأخروا بعقوباتكم أيا كانت".