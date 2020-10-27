إصابة رئيس الـ "فيفا" بـ كورونا

أفادت وسائل إعلام بنبأ إصابة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال قناة "إيه بي سي" الأمريكية، في نبان عاجل لها إن نتيجة فحوصات رئيس الفيفا جاءت إيجابية، لتثبت إصابته بالفيروس، الذي يواصل إصابة نجوم الكرة العالمية، وكان أبرزهم البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن رئيسه ظهرت عليه أعراض طفيفة، وأنه قرر عزل نفسه ذاتياً.

وأضاف "الفيفا" أن إنفانتينو سيبقى في العزل الذاتي مدة 10 أيام على الأقل.

ويأتي ذلك قبل أيام من انعقاد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في السادس من نوفمبر المقبل، حيث كان من المتوقع أن يدعو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إنفانتينو، بصفته رئيس الاتحاد الدولي.

ويشار إلى أن النادي الأهلي قد صعد إلى المباراة النهائية بعد تخطي نادي الوداد المغربي، وينتظر الفائز بمجموع المباراتين من مباراة العودة بين الزمالك والرجاء، والتي تأجلت بسبب إصابات كورونا التي ضربت بطل المعرب.