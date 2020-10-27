وزير الخارجية الروسي يدخل الحجر الصحي

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دخل الحجر الصحي، بعد مخالطته شخصا مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن حالة لافروف الصحية حتى الآن مستقرة ولا يعاني من أي أعراض.

وأضافت الخارجية الروسية: "سيرجي لافروف سيخضع للعزل بعد مخالطته شخص مصاب بكورونا، وتم تأجيل الزيارات واللقاءات المخطط لها إلى موعد لاحق".