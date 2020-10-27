وسط أزمة الرسومات المسيئة للرسول .. إنذار أمني في باريس وأنباء عن وجود قنبلة

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الفرنسية انتشرت في في شارع الشانزليزيه بباريس، وسط أنباء عن وجود قنبلة.

وقال موقع "actu" الفرنسي، إن الشرطة انتشرت في منطقة التهديد وأغلقت شارع الشانزليزيه بعد أن أغلقته هو والمنطقة المحطة به.

وأوضح الموقع أن محطة مترو شارل ديجول أغلقت أيضًا من قبل الشرطة، وتم قطع حركة المرور في المناطق المحيطة بالشارع.

وأطلقت الحكومة الفرنسية عدة تحذيرات لمواطنيها حول العالم، مع تصاعد الغضب الدولي ضدها، لدعم الحكومة الفرنسية رسومًا مسيئة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.