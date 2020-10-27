وسط أزمة الرسومات المسيئة للرسول .. إنذار أمني في باريس وأنباء عن وجود قنبلة

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الفرنسية انتشرت في في شارع الشانزليزيه بباريس، وسط أنباء عن وجود قنبلة.
وقال موقع "actu" الفرنسي، إن الشرطة انتشرت في منطقة التهديد وأغلقت شارع الشانزليزيه بعد أن أغلقته هو والمنطقة المحطة به.
وأوضح الموقع أن محطة مترو شارل ديجول أغلقت أيضًا من قبل الشرطة، وتم قطع حركة المرور في المناطق المحيطة بالشارع.
وأطلقت الحكومة الفرنسية عدة تحذيرات لمواطنيها حول العالم، مع تصاعد الغضب الدولي ضدها، لدعم الحكومة الفرنسية رسومًا مسيئة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
ونصحت السفارة الفرنسية في تركيا رعاياها بتوخي الحذر وتحاشي التجمعات الشعبية، حتى لا تتطور الأمور إلى ما قد يسوء، كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين في إندونيسيا وبنجلادش والعراق وموريتانيا لتوخي الحذر .
وقالت صحيفة توداي، إن فرنسا حذرت مواطنيها الذين يعيشون أو يسافرون في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة لاتخاذ احتياطات أمنية إضافية بسبب تصاعد الغضب من الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد المعروضة في مدرسة فرنسية.
وأكد المسؤولون الفرنسيون على حقهم في عرض الرسوم الكاريكاتورية في عملٍ يتحدى مشاعر المسلمين، بعد أن قطع طالب متطرف يبلغ من العمر 18 عامًا من أصل شيشاني رأس مدرس في المدرسة الإعدادية لعرض الصور على تلاميذه كجزء من درس التربية المدنية.
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