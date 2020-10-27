حكومة ماكرون المسئولة.. مقتل مهاجرين قبالة السواحل الفرنسية

انقلب قارب يقل نحو 20 مهاجرًا قبالة السواحل الفرنسية، مما أسفر عن سقوط قتلى.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قال رجال إطفاء فرنسيون، إن 3 على الأقل فُقدوا بعد انقلاب قارب يقل نحو 20 مهاجرا قبالة ساحل لون بلاج بالقرب من دونكيرك بشمال فرنسا، وإن عملية البحث جارية.

وأضافوا أن السلطات أنقذت 15 آخرين، بينما يعاني 8 آخرين من انخفاض درجات حرارة الجسم، وعانى اثنان من مشكلات في القلب.

ووصلت أطقم الطوارئ والأطقم الطبية ومروحية تابعة للبحرية الفرنسية إلى مكان الحادث.

وحاول عدة آلاف من المهاجرين عبور القنال الإنجليزي هذا العام، ودفعوا في كثير من الأحيان أموالا للمهربين لمساعدتهم في اجتياز أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم في قوارب مطاطية مكتظة.

وضغطت بريطانيا مرارا على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لفعل المزيد في سبيل منع المهاجرين من مغادرة فرنسا.