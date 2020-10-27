اليونان وإسرائيل توسعان التعاون وسط تهديدات أنقرة بالمتوسط

قالت حكومة اليونان، الثلاثاء، إنها تريد التوسع في شراكات التجارة والطاقة والجيش مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، لمواجهة ما تعتبرها سياسة عدائية من جانب الجارة تركيا.

اليونان وإسرائيل وقبرص جميعها على خلاف مع تركيا حول حدود الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتجري اجتماعات بانتظام لتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والطاقة. وتعهدت الدول الثلاث اليوم بزيادة التعاون.

وفي السياق، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بعد اجتماع في العاصمة أثينا مع نظيريه من إسرائيل وقبرص، غابي أشكينازي ونيكوس كريستودوليديس، "لن تعود منطقتنا إلى القرن التاسع عشر."

وتتضمن مشروعات التعاون إنشاء شبكة اتصال كهربائية مخطط لها بين إسرائيل وقبرص وجزيرة كريت اليونانية بكابل تحت البحر بنهاية العام 2023.

وتزايدت التوترات في المنطقة منذ الصيف بعد توسع تركيا في مهمات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز في مياه تقول اليونان إنها خاضعة لحقوقها الحصرية.

لكن أنقرة تجادل بأنها استبعدت بشكل كبير من التنقيب الإقليمي عن الطاقة، مصرة على أن الجزر اليونانية قرب سواحلها لا يجب أن تعد مناطق ملاحية للاستغلال التجاري.