قالت حكومة اليونان، الثلاثاء، إنها تريد التوسع في شراكات التجارة والطاقة والجيش مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، لمواجهة ما تعتبرها سياسة عدائية من جانب الجارة تركيا.
اليونان وإسرائيل وقبرص جميعها على خلاف مع تركيا حول حدود الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتجري اجتماعات بانتظام لتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والطاقة. وتعهدت الدول الثلاث اليوم بزيادة التعاون.
وفي السياق، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بعد اجتماع في العاصمة أثينا مع نظيريه من إسرائيل وقبرص، غابي أشكينازي ونيكوس كريستودوليديس، "لن تعود منطقتنا إلى القرن التاسع عشر."
وتتضمن مشروعات التعاون إنشاء شبكة اتصال كهربائية مخطط لها بين إسرائيل وقبرص وجزيرة كريت اليونانية بكابل تحت البحر بنهاية العام 2023.
وتزايدت التوترات في المنطقة منذ الصيف بعد توسع تركيا في مهمات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز في مياه تقول اليونان إنها خاضعة لحقوقها الحصرية.
لكن أنقرة تجادل بأنها استبعدت بشكل كبير من التنقيب الإقليمي عن الطاقة، مصرة على أن الجزر اليونانية قرب سواحلها لا يجب أن تعد مناطق ملاحية للاستغلال التجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان وإسرائيل توسعان التعاون وسط تهديدات أنقرة بالمتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.