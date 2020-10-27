الليرة التركية تواجه انهيارًا جديدًا والمقاطعة تحاصر أنقرة

ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج" الإخبارية، هبطت الليرة خلال تعاملات اليوم إلى ما 8.19 ليرة مقابل الدولار الأمريكى، وسط ترقب عقوبات أمريكية جديدة واستمرار النزاعات فى شرق المتوسط ومنطقة القوقاز، علاة على استمرار تراجع الليرة فى ظل انخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية.

وبحسب "بلومبرج"، أبقى البنك المركزى التركى، الخميس الماضى، على سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير، مخالفًا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.

وعلى خلفية تبعات سلبية جديدة تواجهها أنقرة بسبب سياسات حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التى أثارت حملات مقاطعة واسعة للمنتجات التركية فى السعودية منذ أسابيع، تشهد الليرة التركية تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية منذ مطلع الأسبوع الحالى.

كما سجل اليورو الأوروبى مستويات قياسية أمام الليرة التركية، فاستهل اليورو تعاملات اليوم عند 9.6382 ليرة، كما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى 10.6321 ليرة.