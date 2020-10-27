وشددت فرنسا الإجراءات الأمنية فى الأماكن الدينية، فى حين قال وزير الداخلية اليوم الثلاثاء إن البلاد تواجه مخاطر "عالية جدا" تشكلها التهديدات الإرهابية. وتأتى هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تصريحات الرئيس الفرنسى أعقاب قطع رأس مدرس أظهر لطلابه فى الفصل رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبى محمد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق محطات مترو فى الشانزليزيه وسط باريس مع انتشار أمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.