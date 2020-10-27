وسط غضب الصين .. واشنطن تقرر بيع منظومات دفاعية لـ تايوان

أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، الموافقة على بيع تايوان مائة منظومة صواريخ دفاعية من طراز هاربون فى صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار، وسط غضب شديد فى بكين إزاء صفقة بيع أسلحة أمريكية للجزيرة بقيمة مليار دولار فى الأسبوع الماضى.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، جاء الإعلان بعد ساعات من تأكيد بكين على أنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية مرتبطة بصفقات أسلحة سابقة لتايوان، التى تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وفى بيانها اليوم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الصفقة "ستعزز القدرات الدفاعية للجهة المتلقية، وتساعد فى إرساء الاستقرار السياسى والتوازن العسكرى.. والتقدم فى المنطقة".

وبحسب الوكالة، تشمل الصفقة مئة بطارية صواريخ دفاعية من طراز "هاربون" قادرة على حمل ما يصل إلى 400 صاروخ من نوع "آر.جى.إم-84ال-4"، يبلغ مداها الأقصى 125 كيلومترًا، وهى صواريخ ينتجها قسم الصناعات الدفاعية فى بوينج، ويمكن أن تحمل على منصات ثابتة أو متحركة.

كما نشر مكتب رئيسة تايوان، تساى إينج-وين، بيانًا شكرت فيه الولايات المتحدة على صفقة البيع، معتبرة أنه من شأنها "تطوير القدرات الحربية غير المتماثلة".