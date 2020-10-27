السجن 5 أعوام لموظف تركى فى قنصلية أمريكا بإسطنبول

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، حُكم على التركى ميتى كانتورك، بالسجن لـ5 أعوام وشهرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء التركية الحكومية. وأشارت الوكالة إلى أن المتهم مثل للمحاكمة طليقًا، بعدما رفعت عنه فى يونيو 2019، الإقامة الجبرية التى كانت السلطات التركية فرضتها عليه فى يناير 2018.

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