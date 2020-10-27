ارتفاع قتلى المرتزقة السوريين فى قره باغ إلى 188 شخصًا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقتل 18 مقاتلاً من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا فى أذربيجان، حيث لقوا حتفهم فى المعارك الدائرة فى إقليم ناغورنى قره باغ، إلى جانب القوات الأذرية.





وأوضح المرصد فى بيانه أن قيادى من فرقة الحمزات الموالية لتركيا كان من بين القتلى، ليرتفع بذلك إجمالى عدد القتلى من المرتزقة السوريين فى معارك قره باغ إلى 188 قتيلاً، منذ إندلاع الحرب فى نهاية سبتمبر الماضى. ويواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الزج بالمرتزقة السوريين فى المعارك الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى فى منطقة القوقاز، وسط مساعى من أذربيجان، حليفة أنقرة، للسيطرة على الإقليم الذى تقطنه أغلبية أرمينية.

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