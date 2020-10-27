فرنسا تشدد الأمن حول الأماكن الدينية خشية تهديدات إرهابية

وبحسب "سكاى نيوز"، تأتى هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد قطع رأس مدرس أظهر لطلابه فى الفصل رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبى محمد.

ويحاول دبلوماسيون فرنسيون تهدئة الغضب فى الدول الإسلامية والعربية وسط احتجاجات مناهضة لفرنسا ودعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، ردًا على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام فى أعقاب حادث قطع رأس مدرس التاريخ الذى وقع فى 16 أكتوبر.

ودعت الشرطة الوطنية الفرنسية إلى زيادة الأمن فى المواقع الدينية فى عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، مشيرة بشكل خاص إلى التهديدات عبر الإنترنت من جانب من وصفتهم بالمتطرفين ضد المسيحيين والمسلمين الفرنسيين المعتدلين، على حد تعبيرها.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لراديو فرانس-إنتر، إن التهديد الإرهابى ما زال "كبيرا للغاية، لأن لدينا الكثير من الأعداء من داخل البلاد وخارجها".

وجدد الحديث عن خطط لمحاولة حل الجماعات الإسلامية التى يُنظر إليها على أنها تنشر آراء متطرفة خطيرة أو التى تتلقى تمويلا أجنبيا كبيرا. واتهم تركيا وباكستان بشكل خاص "بالتدخل فى شؤون فرنسا الداخلية".

واضاف دارمانان: "هناك معركة ضد الأيديولوجية الإسلامية.. يجب ألا نتراجع"، بيد أنه أصر على أن "للعقيدة الإسلامية مكانتها الكاملة فى الجمهورية الفرنسية".

ويطالب بعض أعضاء الجالية المسلمة المعتدلة إلى حد بعيد فى فرنسا بالهدوء والدفاع عن حرية التعبير التى كان المعلم الذى قطع رأسه يسعى إلى إظهارها.