بعد دخوله الحجر الصحي.. نقل الرئيس الجزائري إلى المستشفى

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، نقل الرئيس عبد المجيد تبون، إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، أضافت أنه يزاول عمله من مكان علاجه بالمستشفى.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت السبت الماضي، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيخضع لحجر صحي لمدة 5 أيام بسبب إصابة عدد من موظفي الرئاسة ورئاسة الحكومة بفيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها - أنه "بعدما تبين أن العديد من القيادات برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ونصح الطاقم الطبي للرئاسة، الرئيس عبد المجيد تبون، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

وأكد الرئيس الجزائري تبون في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن حالته الصحية جيدة وأنه يمارس عمله عن بعد.