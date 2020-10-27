أخبار عالمية

شاهد.. اعتصام أمام السفارة الفرنسية بالأردن تنديدا بتصريحات ماكرون عن الإسلام

0 نشر
0 تبليغ

اعتصم مواطنون أردنيون، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى السفارة الفرنسية في الأردن، احتجاجًا على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن الإسلام والرسومات المسيئة بحق الرسول.

وردد المحتجون شعارات مناهضة لفرنسا، داعين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية داخل الأردن.

وشهد الاعتصام تواجد قوات كبيرة من الأمن العام الأردني دون اقتراب المحتجين من مبنى السفارة.

وأطلقت الحكومة الفرنسية عدة تحذيرات لمواطنيها حول العالم، مع تصاعد الغضب الدولي ضدها، لدعم الحكومة الفرنسية رسومًا مسيئة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
ونصحت السفارة الفرنسية في تركيا رعاياها بتوخي الحذر وتحاشي التجمعات الشعبية، حتى لا تتطور الأمور إلى ما قد يسوء، كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية  المواطنين الفرنسيين في إندونيسيا وبنجلاديش والعراق وموريتانيا لتوخي الحذر .
وقالت صحيفة توداي، إن فرنسا حذرت مواطنيها الذين يعيشون أو يسافرون في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة لاتخاذ احتياطات أمنية إضافية بسبب تصاعد الغضب من الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد المعروضة في مدرسة فرنسية.
وأكد المسؤولون الفرنسيون على حقهم في عرض الرسوم الكاريكاتورية في عملٍ يتحدى مشاعر المسلمين، بعد أن قطع طالب متطرف يبلغ من العمر 18 عامًا من أصل شيشاني رأس مدرس في المدرسة الإعدادية لعرض الصور على تلاميذه كجزء من درس التربية المدنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. اعتصام أمام السفارة الفرنسية بالأردن تنديدا بتصريحات ماكرون عن الإسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا