شاهد.. اعتصام أمام السفارة الفرنسية بالأردن تنديدا بتصريحات ماكرون عن الإسلام

وأطلقت الحكومة الفرنسية عدة تحذيرات لمواطنيها حول العالم، مع تصاعد الغضب الدولي ضدها، لدعم الحكومة الفرنسية رسومًا مسيئة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وأطلقت الحكومة الفرنسية عدة تحذيرات لمواطنيها حول العالم، مع تصاعد الغضب الدولي ضدها، لدعم الحكومة الفرنسية رسومًا مسيئة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

ونصحت السفارة الفرنسية في تركيا رعاياها بتوخي الحذر وتحاشي التجمعات الشعبية، حتى لا تتطور الأمور إلى ما قد يسوء، كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين في إندونيسيا وبنجلاديش والعراق وموريتانيا لتوخي الحذر .

وقالت صحيفة توداي، إن فرنسا حذرت مواطنيها الذين يعيشون أو يسافرون في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة لاتخاذ احتياطات أمنية إضافية بسبب تصاعد الغضب من الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد المعروضة في مدرسة فرنسية.

وأكد المسؤولون الفرنسيون على حقهم في عرض الرسوم الكاريكاتورية في عملٍ يتحدى مشاعر المسلمين، بعد أن قطع طالب متطرف يبلغ من العمر 18 عامًا من أصل شيشاني رأس مدرس في المدرسة الإعدادية لعرض الصور على تلاميذه كجزء من درس التربية المدنية.