بريطانيا تسجل 22885 إصابة جديدة و367 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 367 حالة وفاة و22,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 917,575 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 45,365 حالة وفاة.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بكورونا، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثي المستويات للحجر الصحي المحلي حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7.5 مليون شخص على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس 102 حالة وفاة و20,890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.