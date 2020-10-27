قرض بقيمة 60 ألف ريال سعودي وبراتب 2000 ريال من بنك التنمية للسعوديين

تعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أقوي البنوك السعودية الموجودة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك عروض مميزة مختلفة تماماً عن ما يقدمه أي بنك أخر في السعودية، وقد يقدم البنك تمويلات تتناسب مع ظروف فئات كبيرة من فئات المجتمع السعودي وأهم هذه المنتجات منتج آهل، كما يقدم البنك قروض مناسبة لذوى الدخل الضعيف ومحدودي الدخل من المواطنين السعودين ، وذلك بشروط مرنة وميسرة جداً وغير معقدة لهم خاصةً بعد انتشار وتفشي فيرس كورونا المستجد والمعروف باسم “كوفيد 19” في المملكة العربية السعودية وفي جميع بلدان العالم العربي والغربي بلا استثني مما أثر انتشاره علي المستوى الاقتصادي سواء للفرد أو للمجتمع، وذلك بسبب تعطل الكثير من المصالح بسبب افتراض الحظر للحماية من الإصابة بالمرض والحد من انتشاره، فقد يلجأ الكثير بسبب الحاجة الي المال الي طلب تمويل شخصي من البنوك وذلك لسد حاجته ومتطلباته المالية أو لمساعدته في إقامة مشروع له، لذا فقد يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي بأقل راتب ألا وهو 2000 ريال سعودي فقد وقد يصل المبلغ الي 60 ألف ريال سعودي، فقد نقدم إليكم تفاصيل تمويل ببنك التنمية الاجتماعية من خلال موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني” مع توضيح الشروط المطلوبة من أجل الحصول عليه.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات المميزة كتمويل منتج آهل، تمويل الأسرة، تمويل ترميم، تمويل سيارة، تمويل كنف، وغيرهم من كثير من التمويلات المميزة والمختلفة ، كما يقدم يقدم بنك التنمية الاجتماعية والمعروف مسبقاً ببنك التسليف والادخار خدمة مميزة وهي خدمة إعفاء بنك التسليف والتي تعفي المقترض من دفع أقساط القرض أو دفع المتبقي من الأقساط، فقد قدمنا لكم التفاصيل كاملة من خلال موقعنا هذا من قبل.

شروط الحصول علي تمويل بنك التنمية الاجتماعية براتب 2000 ريال

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي يصل الي 60 ألف ريال سعودي براتب 2000 ريال فقط، وقد يميز التمويل أنه مطابقاً تماماً لأحكام الشريعة الاسلامية وهو تمويل بدون كفيل، وقد تصل فترة السداد الي 60 شهراً حسب الظروف المالية للعميل المتقدم، وقد يتم الحصول علي التمويل في حين توافرت تلك الشروط:

ألا يقل عمر العميل عن 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة. ألا يقل راتبه الشهري عن 2000 ريال. أن يكون العميل مواطن سعودي. تقديم الضمانات المطلوبة للبنك. التعهد بالسداد.

يمكن التقديم من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية واختيار القرض المناسب، ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة،ثم الضغط علي تقديم.