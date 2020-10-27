بومبيو يدعو أرمينيا وأذربيجان لوقف القتال فى قره باغ

دعا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، زعماء أرمينيا وأذربيجان إلى وقف الأعمال القتالية فيما بينهما، اليوم الثلاثاء، والعمل على إيجاد حل دبلوماسى للصراع الدائر فى إقليم ناغورنى قره باغ.





ووفقًا لبيان الخارجية الأمريكية، اليوم، تحدث بومبيو مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، كل على حدة. وأضاف البيان: "طالب الوزير بومبيو، الزعيمين بالالتزام بتعهداتهما بوقف الأعمال القتالية، والسعى لإيجاد حل دبلوماسى للصراع فى ناغورنى قره باغ".

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