ووفقًا لبيان دائرة الإعلام فى الوزارة، سيخضع لافروف للعزل الذاتى بسبب مخالطته لأحد المصابين بالفيروس، على أن يتم تأجيل كل اللقاءات التى كان من المقرر عقدها مع وزير الخارجية الروسى إلى وقت لاحق.
وكانت عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، تسجيل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، من بينهم 4312 إصابة فى العاصمة موسكو وحدها، ليرفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 1.547.774 إصابة مؤكدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية روسيا يخضع للعزل بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.