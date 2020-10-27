وزير خارجية روسيا يخضع للعزل بسبب كورونا

ووفقًا لبيان دائرة الإعلام فى الوزارة، سيخضع لافروف للعزل الذاتى بسبب مخالطته لأحد المصابين بالفيروس، على أن يتم تأجيل كل اللقاءات التى كان من المقرر عقدها مع وزير الخارجية الروسى إلى وقت لاحق.

وكانت عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، تسجيل 16550 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، من بينهم 4312 إصابة فى العاصمة موسكو وحدها، ليرفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 1.547.774 إصابة مؤكدة.