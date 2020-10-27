إخلاء منطقة برج إيفل بعد العثور على حقيبة مليئة بالذخيرة 

قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن متنزه شان دي مارس في باريس المحيط ببرج إيفل أُخلي لفترة وجيزة عقب اكتشاف حقيبة مليئة بالذخيرة. وأضاف أن إخلاء المتنزه انتهى الآن. كانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن المنطقة المحيطة بقوس النصر قد أُخليت عقب تهديد بوجود قنبلة. وتواصل الشرطة البحث هناك.

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