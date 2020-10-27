إيطاليا: تسجيل 21994 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 21994 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لمصادر إعلامية.
وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 19143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وجاء ارتفاعا من الرقم القياسي السابق المسجل أمس الخميس عند 16079 حالة.
وسجلت الوزارة أيضا 91 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 اليوم الجمعة، مقابل 136 في اليوم السابق، لكن حصيلة الوفيات لا تزال أقل بكثير من نظيرتها أثناء ذروة التفشي في إيطاليا في مارس آذار وأبريل نيسان عندما تجاوزت الوفيات اليومية 900 حالة.
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