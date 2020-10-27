الأمم المتحدة تتوقع تحديد موعد انتخابات عامة في ليبيا قريبًَا

توقعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء، أن تشمل المحادثات السياسية المقبلة في ليبيا موعد الانتخابات العامة في البلاد.

وقالت ويليامز لوكالة "رويترز": "هناك رغبة واضحة ومباشرة لإجراء انتخابات في أسرع إطار زمني ممكن".

وأضافت: "أيا كانت السلطة التنفيذية التي تتفق الأطراف الليبية عليها، فإنها تحتاج إلى التركيز على التحضير للانتخابات"، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون هناك موعد محدد للانتخابات عقب المحادثات المقبلة.