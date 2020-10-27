الأمم المتحدة تتوقع تحديد موعد انتخابات عامة في ليبيا قريبًَا

توقعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء، أن تشمل المحادثات السياسية المقبلة في ليبيا موعد الانتخابات العامة في البلاد.
وقالت ويليامز لوكالة "رويترز": "هناك رغبة واضحة ومباشرة لإجراء انتخابات في أسرع إطار زمني ممكن".
وأضافت: "أيا كانت السلطة التنفيذية التي تتفق الأطراف الليبية عليها، فإنها تحتاج إلى التركيز على التحضير للانتخابات"، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون هناك موعد محدد للانتخابات عقب المحادثات المقبلة.
وكانت ويليامز كشفت أمس، عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في جنيف.
وأعلنت وليامز انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين أمس، مشيرة إلى أن اللقاء المباشر سيصادف يوم 9 نوفمبر في العاصمة التونسية.
فيما يأتي استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بإنهاء الأزمة، حيث وجّهت البعثة الدعوة لـ 75 مشاركة ومشارك من ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر التواصل المرئي.
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