وضع مقلق.. الصحة العالمية تحذر: زيادة عدد الوفيات اليومية في أوروبا بنحو 40٪

كشفت منظمة الصحة العالمية عن وجود زيادة كبيرة ومقلقة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة الأوروبية، مؤكدة أن وفيات الوباء اليومية بها ارتفعت بنحو 40٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الدكتورة مارجريت هاريس، إن الإصابات اليومية ارتفعت بنسبة الثلث مقارنة بالأسبوع الماضي، بينما زادت الوفيات اليومية بما يقارب 40٪".

وأوضحت هاريس أن فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وروسيا تمثل غالبية الدول التي زادت بمقدار الثلث.

وأعربت عن قلقها بعد أن بدأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات تمتلئ بأشخاص يعانون من أعراض شديدة، مؤكدة أن فعالية القيود الجديدة المفروضة في عدد من الدول الأوروبية لا يمكن الحديث عنها إلا في غضون أسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "سنرى انخفاضًا في عدد حالات كورونا، لكن ذلك ليس بين عشية وضحاها".

وردًا على سؤال عما إذا كانت الموجة الثانية ستكون أسوأ من الأولى، قالت: "سنرى نوعًا مختلفًا من الذروة".

فيما أكدت أن "العالم قد لا يشهد الارتفاع المروع في الوفيات الذي شهدناه في أبريل الماضي".

جدير بالذكر، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم تجاوز حاجز الـ 44 مليون، وذلك بعد سجلت البلاد 242 ألفًا و199 حالة إصابة جديدة.

فيما وصلت حالات الوفاة جراء كورونا إلى مليون و167 ألفًا و785 حالة، بنسبة وفيات بلغت 2.65%.