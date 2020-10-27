محمد بن زايد: حماية مجتمع الإمارات من جائحة كورونا مسئولية مشتركة

نشر محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي تويتة جديدة بخصوص فيروس كرونا من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر

وغرد بن زايد قائلا : حماية مجتمع الإمارات خلال الظروف التي تفرضها جائحة "كورونا" مسؤولية مشتركة وأضاف : وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستخدام تقنيات التواصل في مناسباتنا الاجتماعية من أعراس وعزاء وغيرها في هذه الظروف..يحفظ سلامتنا وأهلنا ومجتمعنا ويدعم الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة.

وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 110807 فحوصات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 127624 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين بالمرض، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 482 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1708 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 122458 حالة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أعلنت الأسبوع الماضي، السماح باستئناف إقامة حفلات الأفراح في القاعات والمنشآت الفندقية، وكذلك في المنازل والقاعات المؤقتة والخيام في المناطق السكنية، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق آخر، أعلنت "الإمارات للشحن الجوي"، عن تكثيف استعداداتها للتعامل مع التعقيدات اللوجستية لتوزيع لقاح "كوفيد-19" الذي ينتظره العالم، وذلك بإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم مخصص للقاح في دبي.