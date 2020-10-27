استطلاع رأي عالمي: أكثر من 25 دولة فشلت في استجابتها لأزمة كورونا

أظهر استطلاع عالمي جديد أن المواطنين في أكثر من 25 دولة حول العالم يعتقدون أن حكوماتهم وقادتهم فشلوا في الاستجابة بشكل جيد أو سريع بما يكفي لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، كشف استطلاع YouGov الذي شمل حوالي 26000 شخص من بلدان مختلفة وتم إجراؤه بين شهري يوليو وأغسطس الماضيين، قبل ظهور الموجة الثانية في أوروبا وأماكن أخرى، اختلافات مذهلة في استجابة الحكومات للتعامل مع الوباء الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.1 مليون شخص.

وحسب الاستطلاع، يرى 4 من كل 5 مشاركين في الدنمارك، والتي تم إغلاقها في وقت مبكر جدًا في شهر مارس الماضي، أن حكومتهم قامت بعمل جيد جدًا أو جيد إلى حد ما في استجابتها مع أزمة الوباء.

كما سجلت أستراليا واليونان أيضًا مستويات رضا من قبل المواطنين بنسبة أكثر من 70٪ ، فيما قال 67٪ من المشاركين الألمان أنهم يعتقدون أن حكومة أنجيلا ميركل قد تعاملت مع الوضع بشكل جيد جدا أو إلى حد ما.

على جانب آخر، رأى 34٪ ​​فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة، و 36٪ في إسبانيا، و 37٪ في فرنسا و 39٪ في المملكة المتحدة والبرازيل، أن حكوماتهم قد أدت أداءً جيدًا.

كانت هناك حالات شاذة كبيرة ، 58٪ من المستجيبين في إيطاليا و 54٪ في السويد - وكلاهما عانى أيضًا من معدلات وفاة عالية جدًا ، من 676 و 586 لكل مليون - كانوا واثقين من أن حكوماتهم تعاملت مع الوباء بشكل جيد جدًا أو جيد.

وعلى الرغم من أن إيطاليا عانت بشكل كبير خلال الموجة الأولى، 58٪ من المشاركين في الاستطلاع من إيطاليا، كانوا واثقين من أن حكوماتهم تعاملت مع الوباء بشكل جيد جدًا أو جيد، ويفسر المحللون ذلك بربطه بشخصية رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه السياسي الإيطالي الأكثر ثقة منذ سنوات.

في السويد، والتي عانت من معدل وفيات كبير جراء الإصابة بفيروس كورونا، أكد 54% من المواطنين أن الحكومة تعاملت بشكل جيد جدا أو جيد مع أزمة كورونا.

وذكرت الصحيفة، أنه من المثير للدهشة أن اليابان، التي تمتلك أدنى معدل للوفيات، رأى 21٪ فقط من مواطنيها أنهم شعروا بأن حكومتهم تعاملت مع الأزمة بشكل جيد جدا أو جيد إلى حد ما.