تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يصل إلي 5000 ريال منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وهو تمويل شخصي يصل إلي 5000 ريال سعودي من منصة سلفة، حيث أن منصة سلفة تقدم تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو من خلال تطبيق منصة سلفة علي الهاتف بدون الحاجة إلي الذهاب، وهو أحد الحلول التمويلية التي تقديمها منصة سلفة، وتتميز التمويل الشخصي مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تقدم منصة سلفة تمويل شخصي سريع وبفترات سداد طويلا وميسرة تتناسب مع جميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منصة سلفة مجموعة متنوعة من العروض، وشروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، وها نحن الأن نوضح لكم خطوات الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي 5000 ريال سعودي من منصة سلفة الإلكترونية.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يصل إلي 5000 ريال سعودي وبفترات سداد طويلة وميسرة وتتناسب جميع الفئات، ويتميز التمويل الشخصي من منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع تعاليم الدين الإسلامي، ولا يحتاج هذا التمويل المقدم من منصة سلفة الإلكترونية إلي تحويل الراتب الشهري يبدأ من 1000 ريال سعودي شهريا وذلك بعد الموافقة الفورية من منصة سلفة الإلكترونية علي طلب الحصول علي تمويل شخصي، وذلك بفترات سداد طويلا وأقساط ميسرة، وتقدم منصة سلفة وسرعة في إنجاز القروض وبالإضافة إلي هامش ربح تنافسي.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لأجل الحصول علي تمويل شخصي.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي من أجل الحصول علي تمويل شخصي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام لذلك من أجل الحصول علي تمويل شخصي.

يجب أن لا يقل فترة الخدمة الوظيفية عن ستة أشهر من أجل الحصول علي تمويل شخصي.

خطوات ورابط التقديم للحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة الإلكترونية

شروط الحصول علي تمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

يمكن للعملاء التقديم علي طلب الحصول علي تمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية، وهي أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، حيث تقدم عروض ومميزات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي من منصة سلفة الإلكترونية.