بملعقة فازلين ستصبحين ملكة جمال فوائد سحرية للوجه والجسم

الفازلين، يعتبر الفازلين من افضل أنواع المرطبات التي تعمل علي ترطيب البشرة والشعر، حيث يقوم بترطيب جميع أنواع البشرة من الجفاف والقشف التي تتعرض له البشرة بالأخص في فصل الشتاء في اسرع وقت ممكن، كما انه له العديد من الفوائد الأخري، فان فائدته لا تقتصر علي البشرة وحسب، بل تمتد فوائدة أيضا إلى الشفاة والأسنان والقدمين ولتثبيت الحواجب، كما انه يستخدم أيضا لإزالة المكياج وتطويل الرموش، وسوف نعرض لكم في هذا المقال جميع الفوائد التي يقدمها الفازلين بالتفصيل.

فوائد الفازلين لتطويل الرموش

يستخدم الكثير من الناس الفازلين كمستحضر تجميل يوضع علي يعمل علي تطويل الرموش وتكثيفها، وذلك بوضعه علي الرموش عن طريق إحضار فرشة ماسكارا نظيفة ووضع الفرشاة في الفازلين ووضعها علي الرموش مره يوميا قبل النوم، ومعه تكرار هذه الخطوات تحصلين علي نتيجة فعلية في اقل وقت ممكن.

فوائد الفازلين للترطيب والعناية بالقدمين

يعمل الفازلين علي ترطيب القدمين وحمايتها من التشققات التي تتعرض لها القدمين والتي تعاني منها الكثير من السيدات، حيث أن الفازلين يعتبر الحل الأسرع والأمثل لعلاج هذه المشكلة، وللحصول علي افضل نتيجة والوصول إلى كعب ناعم ورطب ومثالي قومي بدهن قدميك يوميا بالفازلين والبسي جورب عليهما حتي الصباح، ومع التكرار سوف تلاحظين افضل النتائج في اقل وقت ممكن.

فوائد الفازلين لترطيب الشفاه

يعد الفازلين من المنتجات الأكثر فاعلية في الترطيب حيث يستخدم في في ترطيب الشفاه والحفاظ عليها من الجفاف والتشققات، وذلك عن طريق وضع القليل من الفازلين علي الشفاه يوميا قبل النوم وتركها عليها حتي الصباح، وتكون النتيجة اسرع في حالة تطبيق هذه العملية اكثر من مره في اليوم، وسوف تلاحظين النتيجة في أقل وقت ممكن.

فوائد الفازلين لإزالة المكياج

فوائد الفازلين لن تقتصر علي البشرة والشفاه و والعناية بالقدمين، بل تمتد أيضا إلي أن الفازلين له قدرة علي إزالة المكياج وتنظيف البشرة، وليس فقط إنما يستخدم الفازلين أيضا في إزالة بقع المكياج ومستحضرات التجميل التي تلتصق بالغلط في الملابس أو المفرش، وذلك عن طريق وضع معلقة فازلين علي المنطقة المتسخة وفركها جيدا ثم غسلها وشطفها بالماء الفاتر.